Inter-news.it - Ehizibue: «Dimarco contro? Io oggi libero di andare avanti!»

Leggi su Inter-news.it

ha detto la sua prima del fischio d’inizio di Inter-Udinese, match in programma alle 18.00 allo Stadio San Siro di Milano. Il suo commento.– Kingsleyparla così: «sonodianche, ma tutti sappiamo chesia un giocatore forte. Tutti guardiamo i video ogni partita, dobbiamo fare meglio nei calci piazzati»Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «? Iodi!»)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati