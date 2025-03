Ego-fashion, l’arte di vestire la leadership

Leggi su Ildenaro.it

Annamaria Spina è la Ceo e co-fondatrice di Ethi-call, il marchio del lusso etico il cui obiettivo è “rivoluzionare il concetto di impresa con un nuovo modello economico basato su etica e business, innovazione e leadership visionaria”. Nel panorama dell’economia globale, dominato da modelli di business sempre più orientati alla crescita a ogni costo l’imprenditrice si segnala come una delle menti più innovative del nostro tempo.di Annamaria SpinaSono un’esploratrice dell’etica applicata alla leadership, una cacciatrice di verità manageriali, un’ideatrice di scenari in cui potere e responsabilità si intrecciano come fili di un tessuto pregiato.Oggi voglio parlare di Ego-dila propria leadership con autenticità, consapevolezza e stile etico.Viviamo in un mondo in cui l’apparenza è tutto, in cui il personal branding è il nuovo biglietto da visita e in cui il leader è spesso un’icona di stile prima ancora che una guida carismatica.