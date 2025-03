Ecco delle buone ragioni per non vedere l’Odissea woke di Nolan

Leggi su It.insideover.com

Ma come? Non si è sempre detto che un film si giudica e valuta dopo averlo visto? Vero: e lo confermiamo. Quello che state per leggere non ha alcuna pretesa di essere un giudizio su di un film che non è nemmeno uscito. Al contrario, non sarà né più né meno di quanto leggete nel titolo: una raccolta di motivi per evitarne accuratamente le proiezioni.Matt Damon (il prescelto per il ruolo di Odisseo) e altri personaggi emersi dai fotogrammi indossano elmi greci dell’epoca classica – quando sappiamo che Omero (o i poeti che questa figura semileggendaria ha assorbito) compone nel c.d. “Medioevo Ellenico” e ambienta le sue opere nel precedente periodo Miceneo (XVII – XII secolo a.C.), il che indica una certa noncuranza per la Storia.Clitemnestra regina di Tebe è interpretata da una attrice nera, Lupita Nyong’o (in un’epoca in cui i contatti con l’Africa subsahariana erano sì presenti, ma complessi, remoti, sporadici), il che indica una certa noncuranza per la mitologia e le fonti greche.