Eccellenza Gol e spettacolo all’Helvia Recina | la Maceratese vince 3-2 contro il Chiesanuova

I biancorossi di Possanzini vincono il derby con la doppietta di Cognigni e il gol da punizione di Marras, con gli ospiti che ci credono fino alla fine per via del gol di Tempestilli e dell’autogol di Grillo. Testa della classifica mantenuta alla vigilia del big matchil K-Sport Montecchio Gallo MACERATA, 30 marzo 2025 – Continua senza altre fermate il sogno della. La squadra di Possanzini, infatti, ha battuto 3-2 ilnella 28^ giornata dell’Marche, con la doppietta nel primo tempo di capitan Cognigni e con il gol da punizione di Marras nella ripresa. Gli ospiti di Mobili, però, ci hanno creduto fino alla fine, accorciano il risultato per ben due volte con Tempestilli e con l’autogol di Grillo propiziato ancora dal numero 2 ospite, sfiorando il clamoroso pari con la traversa di Vitucci e con il tiro fuori di Sbarbati a un passo dalla porta.