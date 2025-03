Internews24.com - Eberl (ds Bayern) su Ito: «Abbiamo perso il terzo difensore in poco tempo»

di Redazione, ds delMonaco, ha parlato dell’ennesimo infortunio che ha colpito il club bavarese. Questa volta è toccato a ItoNon c’è pace per ilMonaco che in questo ultimo periodo è stato colpito da numerosissimi infortuni che hanno di fatto dimezzato la rosa. All’interno del club bavarese c’è apprensione anche in vista dell’impegno di Champions League contro l’Inter. In ordine, l’ultimo giocatore andato out è Ito e proprio di lui ha parlato il dirigente.PAROLE – «La notizia di un altro grave infortunio a Hiroki ci colpisce tutti molto duramente. Ha appena ripreso a combattere dopo mesi di riabilitazione e ora sarà di nuovo fuori per molto: possiamo a malapena immaginare come si senta. Riceverà tutto il supporto di cui ha bisogno da noi. È un combattente e non vediamo l’ora che torni in campo.