Temporeale.info - È vietato, dal 1 aprile non potrai più portarli in aereo: te li fanno buttare

Leggi su Temporeale.info

Arrivano importanti novità per quel che riguarda i voli in. Poche ore e sarà, ecco un’importante regola da sapere. Mancano ormai pochi giorni ade ci accingiamo a vivere nella speranza di un’imminente Primavera. Negli ultimi giorni il meteo non è stato dei migliori ma presto le cose cambieranno e si avrà . L'articolo È, dal 1nonpiùin: te liTemporeale Quotidiano.