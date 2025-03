Agi.it - È stato denunciato l'uomo che ha rubato la foto di Giulia Cecchettin

AGI - Undi settant'anni residente a Verbania èdai carabinieri per il furto di unagrafia di, sottratta nei giorni scorsi dall'altare della chiesa di Saonara, il paese in provincia di Padova dove è sepolta la giovane uccisa nel 2023 dal fidanzato Filippo Turetta. La notizia del furto ha rapidamente fatto il giro del web dopo che lo zio di, Andrea Camerotto, aveval'accaduto su un gruppo Facebook. I carabinieri di Legnaro hanno immediatamente avviato le indagini, incrociando le immagini delle telecamere di sorveglianza della chiesa con quelle dei sistemi di sicurezza stradale presenti nel paese. Grazie alla lettura della targa dell'auto utilizzata dal ladro per allontanarsi, i militari sono riusciti a risalire all'identità del settantenne.