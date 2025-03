Lettera43.it - È morto Richard Chamberlain, padre Ralph in ‘Uccelli di rovo’

a 90 anni, attore noto principalmente per aver interpretatoin Uccelli di rovo, miniserie del 1983 tratta dall’omonimo romanzo di Colleen McCullough , che fece scandalo nel 1983. Nato a Beverly Hills il 31 marzo 1934, aveva raggiunto la notorietà come protagonista nel telefilm Il dottor Kildare, andato in onda per cinque stagioni a partire dal 1961. Disilluso da Hollywood si era poi dedicato al teatro, trovando il successo in Inghilterra. Durante gli Anni 70 recitò in film come L’altra faccia dell’amore, L’ultima onda, I tre moschettieri e Il conte di Montecristo. Poi il ruolo dide Bricassart, un prete diviso tra l’amore per una donna (Meggie Cleary, interpretata da Rachel Ward) e la sua religione: Uccelli di rovo fu trasmessa in Italia in sei puntate dal 6 al 21 novembre 1983 in prima serata su Canale 5, ottenendo picchi di ascolto di oltre 13 milioni di telespettatori.