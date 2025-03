Metropolitanmagazine.it - È morto Richard Chamberlain, l’attore di Hollywood aveva 90 anni

Leggi su Metropolitanmagazine.it

all’età di 90. Raggiunse la fama come personaggio principale nel programma televisivo medico Dr. Kildare, trasmesso dal 1961 al 1966. In seguito apparve in numerose miniserie, tra cui Shogun (1980) e The Thorn Birds (1983). La star ha anche interpretato il ruolo di Aramis nell’iconico film del 1973 I tre moschettieri e nei suoi due sequel, I quattro moschettieri (1974) e Il ritorno dei moschettieri (1989). È stato anche il primo attore a interpretare l’agente Jason Bourne nel film TV del 1988 The Bourne Identity, prima che la star diMatt Damon assumesse il ruolo.Durante gliottantainterpretò l’avventuriero Allan Quatermain nei film Allan Quatermain e le miniere di re Salomone (1985) e Gli avventurieri della città perduta (1987), con l’esordiente Sharon Stone, e tornò a impersonare Aramis ne Il ritorno dei tre moschettieri (1989).