È morto Richard Chamberlain, fu padre Ralph in 'Uccelli di rovo'

L’attore, conosciuto in Italia grazie alla serie tvdinegli anni ’80, in cui interpretava, èall’età di 90 anni. La famiglia ha confermato a Variety la notizia del decesso, che è avvenuto sabato a Waimanalo, alle Hawaii, per complicazioni successive a un ictus. “Il nostro amatoè ora con gli angeli“, ha affermato Martin Rabbett, partner di lunga data di, in una dichiarazione. “È libero e si libra verso i nostri cari prima di noi. Quanto siamo stati fortunati ad aver conosciuto un’anima così straordinaria e amorevole. L’amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali che lo sollevano verso la sua prossima grande avventura“, ha aggiunto.Chi eraNato a Beverly Hills in California,deve la sua prima affermazione nel mondo dello spettacolo alla serie televisiva ‘Il dottor Kildare’ tra il 1961 e il 1966.