È morto Richard Chamberlain amatissimo Padre Ralph di Uccelli di rovo e vincitore di 3 Golden Globe

a 90 anni: il celebredidi, protagonista delle serie Il dottor Kildare e Sh?gun, fu Aramis, Dantes, Lord Byron, Luigi XIV, Casanova, Jason Bourne e vinse 3, celebre attore statunitense noto per i suoi ruoli in serie come Il dottor Kildare,die Sh?gun, èieri, 29 marzo, due giorni prima di compiere 91 anni. Il leggendariosi è spento a Waimanalo, nelle Hawaii, a causa di complicazioni seguite a un ictus.Carriera e successi tra cinema e televisioneNato il 31 marzo 1934 a Beverly Hills,raggiunse la popolarità negli anni ’60 grazie alla serie Il dottor Kildare, interpretando per quasi 200 puntate il giovane medico James Kildare. Questo ruolo gli valse une lo rese uno dei volti più amati della televisione americana.