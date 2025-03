Notizieaudaci.it - ‘É morto nella notte’, orrore a Foligno: viveva con il padre morto da giorni, fermata la figlia

, la macabra scoperta delle forze dell’ordine: il corpo era mummificato“Papà ènotte”. Un macabro ritrovamento ha scosso la città umbra: il corpo senza vita di Claudio Bertini, 75 anni, è stato scoperto all’interno della sua abitazioneperiferia diil 14 marzo scorso. La, Scilla Bertini, 43 anni, aveva chiamato il medico curante quella mattina, sostenendo che ilfossedurante la notte. Tuttavia, l’intervento delle forze dell’ordine ha portato a una scoperta inquietante: il decesso risaliva ad almeno un mese prima e non era avvenuto per cause naturali.Scilla Bertiniper la morte del 75enne Claudio BertiniGli investigatori, insospettiti dallo stato avanzato di decomposizione del cadavere e dall’assenza di segni di effrazione, hanno avviato un’indagine approfondita.