Quotidiano.net - E Calenda attacca i 5S: "L’unico modo con loro è cancellarli del tutto"

per averci a che fare è cancellarlo!". Non è all’insegna della rivendicata tolleranza liberale la soluzione radicale proposta da Carloper il M5s. Aprendo in secondo congresso del partito alla presenza della premier, il senatore confermato alla guida del partito spiega così la scelta in "direzione ostinata e contraria" (la citazione non è sua) al Campo largo. "Ci chiedete perché non ci siamo? Dovreste chiedevi perché ci siete voi", dice rivolto al Pd. Ed è per questo che la segretaria dem e "testarda" predicatrice di unità Schlein ha preferito non intervenire alle assise di Azione né commentare. A differenza di Conte, che considera "medaglie" gli attacchi congiunti die Meloni. L’ostilità ai 5 stelle si dimostra in effetti il principale motivo di affinità nella differenza tra il leader, la platea di Azione e la premier Meloni: dalla guerra senza pace in Ucraina all’azione di governo dell’avvocato del popolo.