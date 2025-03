Laprimapagina.it - DUE SIGNIFICATIVE SERATE DI RIFLESSIONE CON HAFEZ HAIDAR: A MILANO SU GUERRA E PACE IN TERRASANTA, A BREGNANO SUL VALORE DEL DIALOGO

Emozioni forti nei due incontri con il grande poeta d’origine libanese, candidato al Nobel per lae la Letteraturaall’Istituto dei Ciechidi Goffredo Palmerini– Due eventi significativi hanno visto protagonista, due incontri in terra lombarda, a(Como), entrambi segnati da emozioni forti, come solo la straordinaria sensibilità ed empatia del grande poeta e scrittore d’origine libanese sa muovere. Ormai da decenni cittadino italiano, nominato recentemente Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella, docente emerito di Letteratura araba dell’Università di Pavia e insigne traduttore di testi arabi, candidato al Premio Nobel per lae per la Letteratura, il prof.ha dedicato l’intera sua esistenza alinterculturale e interreligioso tra Oriente ed Occidente, al tema della, alla valorizzazione delle specificità culturali nel segno di un’umanità cadi custodire la ricchezza delle diversità, alla promozione della Cultura quale eccezionale medium per rafforzare la convivenza pacifica.