Ilrestodelcarlino.it - Due giorni di festa per lo Studio 5.4

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Duediper l’ottavo compleanno dello5.4 di viale Corridoni. Lorenzo Pari e Alessandro Greco hanno deciso di trasformare l’anniversario in un evento spalmato su 48 ore, tra sabato 6 aprile e la domenica successiva. Sarà un modo per mostrare cos’è lo5.4 e cosa ha rappresentato negli ultimi otto anni. Al sabato si esibiranno diversi dj locali. Alla domenica tanta musica con ‘Il classico Domingo’ alle 17, i ragazzi di Cuore21 in uno spettacolo di danza, infine i dj in consolle.