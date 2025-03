Metropolitanmagazine.it - DSquared2 chiude la collaborazione con Staff International, piattaforma logistica di Renzo Rosso

Era nata le 2002 latraSpa. Il brand di moda e laproduttiva edei brand del gruppo italiano OTB (Only The Brave) dihanno interrotto il contratto di“con effetto immediato”, come si legge nel comunicato diramato dai due fratelli canadesi. Non sono state specificate le motivazioni, tuttavia, della conclusione dellail contratto conSpaDi conseguenza, il gruppo del brand di moda assumerà il controllo diretto sulla produzione e distribuzione delle sue collezioni di ready-to-wear. Era dal 2002 cheera il licenziatario dell’abbigliamento del brand. Una transizione che avrà effetto immediato, segnala il comunicato, e inizierà con la prossima campagna vendite della pre-collezione Primavera-Estate 2026.