Ilfattoquotidiano.it - Droni portoghesi, dalla guerra in Ucraina all’Agenzia europea per la sicurezza marittima

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

prodotti in Portogallo sono stati una delle armi migliori dell’nei trentasette mesi dicon la Russia. Il giornale O Pùblico ha dedicato un ampio servizio alla Tekever, l’azienda che produce questi “computer con le ali”, utilizzati per la prima volta in un conflitto, ma operativi anche in uso civile: nel Mediterraneo, per esempio, monitorano la fauna marina al largo delle isole Pelagie, Lampedusa e Limosa. L’AR-5, con due motori, telecamere, rilevatori radar e sonar, presto sorvolerà il mare tra Italia e Francia, per individuare fenomeni di contrabbando e immigrazione clandestina.Idi Tekever, resistenti alle interferenze nei canali di comunicazione, sono uno dei punti di forza dei servizi segreti ucraini. Sono stati schierati in operazioni di raccolta delle informazioni, in alcuni casi della durata anche di 20 ore.