Iltempo.it - Drone russo sul Lago Maggiore, FI pretende chiarezza: "Sicurezza essenziale"

Forza Italiasul sorvolo deldi fabbricazione russa nei pressi degli stabilimenti di Leonardo e sopra la sede dell'Ispra, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, situata sul. "Annunciamo la presentazione di una interrogazione parlamentare urgente affinché il parlamento sappia nel dettaglio cosa sia successo", ha scritto in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. "Dobbiamo necessariamente essere chiari e trasparenti rispetto al tema dellanazionale che per noi è un elementoda preservare rispetto ad influenze straniere, in un momento particolare come questo a livello internazionale. L'Italia è un grande paese produttore ed anche esportatore di tecnologie militari. Questa vicenda dimostra che èinvestire anche in tecnologie moderne per garantire la nostra, la riservatezza delle informazioni e, soprattutto, delle immagini del nostro territorio nazionale", ha aggiunto.