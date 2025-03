Drone russo sul centro di ricerca europeo di Ispra, la procura di Milano apre un'indagine. L'ipotesi dello spionaggio per informazioni militari

Leggi su Open.online

Il pool antiterrorismo adista indagando suldi sospetta origine russa che nell’ultimo mese avrebbe sorvolato e spiato la zona del Joint Research Centre (Jrc) della Commissione europea a, sul lago Maggiore in provincia di Varese. Secondo quanto riporta Ansa, citando fonti vicine alladiretta di Marcello Viola, il fascicolo d’inchiesta verrà aperto ufficialmente domani per fare chiarezza su come il velivolo possa aver sorvolato una zona attentamente sorvegliata dove coesistono ildie alcuni stabilimenti di Leonardo, società italiana a controllo pubblico attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. In particolare, al Jrc sono in corso in questo periodo ricerche in merito agli aspetti relativi alla sicurezza dei droni.