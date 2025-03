Thesocialpost.it - Drone russo in volo sul centro di ricerca Ue Ispra sul lago Maggiore: “A marzo 5 episodi”

Undi fabbricazione russa ha sorvolato per diversi giorni il Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea a, in provincia di Varese, una delle strutture più sorvegliate del Nord Italia. Il velinon identificato è stato intercettato dal sistema di rilevamento sperimentale del, che ha registrato almeno cinque passaggi prima della sua scomparsa. Resta da capire se ilfosse pilotato dalle vicinanze o da una distanza.Leggi anche: Trump, l’attacco di Augusto Minzolini: “Europei parassiti? Senza di noi l’America sarebbe ancora nelle mani dei nativi”Un possibile caso di spionaggioIl JRC di, attivo da 65 anni, è il terzo campus dipiù grande della Commissione europea e ospita scienziati specializzati in vari settori, tra cui nucleare, sicurezza, spazio e trasporti.