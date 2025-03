Ilgiorno.it - Dresano, morto Mattia Tarenzi. Schianto fatale in moto lungo la Provinciale 159

Drammatico incidente, nella notte tra venerdì e sabato a, sul tratto urbano della159, all’incrocio con via delle Margherite. Poco prima delle 2 di notte un centauro di 36 anni,, residente a Sordio, èsul colpo, dopo aver perso il controllo dellasulla quale viaggiava, una Ktm 450, ed essere rovinosamente caduto a terra. Per il giovane, padre di due figli, impiantista di professione, non c’è stato nulla da fare: le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi, tant’è che i soccorritori, arrivati sul posto con un’auto medica da Lodi e un’ambulanza della Croce bianca di Paullo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo una prima ipotesi, che dovrà trovare riscontro negli approfondimenti dei carabinieri della Compagnia di San Donato, intervenuti per rilevare l’incidente, il giovane avrebbe fatto tutto da solo e, al momento dell’impatto, sarebbe stato privo del casco.