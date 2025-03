Lanazione.it - Dragons contro Union. È il giorno del derby

E’ ildelper il basket pratese, una sfida stracittadina che potrebbe determinare la matematica certezza della qualificazione ai playoff ed in particolare per i, che saranno formalmente i padroni di casa, della conquista del secondo posto, che garantirebbe il fattore campo nei quarti e semifinali degli sparegghi promozione. Da parte sua anche l’Basket è a caccia dei punti della tranquillità per un posto nei playoff. Si preannuncia dunque una Toscanini affollata e per questo la società di casa – iappunto - ha deciso di dedicare il pomeriggio a Giovanni Fuochi, scomparso a settembre: l’associazione a lui dedicata (La Forza di Giò) è attiva più che mai e per favorire la raccolta di fondi da destinare alla ricerca e al reparto di neuro-oncologia dell’ospedale Meyer e quindi sarà fatto pagare un biglietto da 5 euro.