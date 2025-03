Oasport.it - Dove vedere Italia-Irlanda rugby femminile oggi in tv, Sei Nazioni 2025: orario, programma, streaming

Prosegue, domenica 30 marzo, alle ore 16.00, il cammino dell’nel Seidi: le azzurre del CT Fabio Roselli, sconfitte la settimana scorsa in Inghilterra, faranno il loro esordio casalingo nella sfida contro l’che si giocherà allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma.LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 16.00Il CT dell’, Fabio Roselli, opta per 6 cambi rispetto alla formazione schierata in Inghilterra: varia la terza linea con il rientro di Giordano e l’innesto di Tounesi dal 1?, mentre in prima linea saranno titolari Vecchini e Maris, infine sulla trequarti partiranno dall’inizio Sillari e Stevanin.Per il match della seconda giornata del Seidila diretta tv sarà disponibile su Rai 2 HD e Sky Sport Arena, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.