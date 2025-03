Dove sei stato Neffa? Bene Clementino male Fabrizio Moro – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Leggi su Open.online

Ennesimadifolli, in senso numerico, con una spropositata quantità di nuovi album. Partiamo da quello politico dei Negrita, quello romantico di Dente, quellomaturità di Franco126, quelli combat folkBandabardò e di Tonino Carotone con Giulio Wilson, mentre Giulia Mei ci incanta e Soap ci stupisce. Una noia mortale invece l’album di Artie 5ive. Passando ai singoli, abbiamo unsorprendente, il ritorno in grande stile di sua maestà, un ottimo Carl Brave, un sempre più ottimo Chiello, le bravissime Erica Mou e Carolina Bubbico e un grande brano generazionale di Giuse The Lizia. Maluccio invececon Il Tre, malino Irbis con Frah Quintale, decisamente troppo liscio Riki. Sa di già sentito Emma Muscat, sa di ciò che non vorremmo sentire mai Lola Ponce.