Gamberorosso.it - Dove mangiare nel Parco della Majella, tra paesaggi suggestivi e tavole veraci

Leggi su Gamberorosso.it

Una vasta area pianeggiante a 1.300 metri di altezza che comprende uno dei comprensori sciistici più importantiregione. È la piana dell’Aremogna, all’interno delNazionale, tra Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso.Weekend gourmet fuori dall'over tourismA fine gennaio 2025 il “casus” overtourism rimbalzato sui social ha scatenato non poche polemiche. Tra allarmismi e reali criticità. Ma facciamo un po' di chiarezza a partire dai posti miglioribere esenza timore di cadere in trappola.22 indirizzi fuori dalla folle dei selfistiLontani dalle folle di selfisti e dal folto pubblico dei gitanti domenicali, ecco una serie di indirizzil'eco delle folle non si sente. E poi, magari, potendo farlo, organizzando il "weekend" in mezzo alla settimana, ecco che già dribbliamo anche solo il rischio di incappare in quelche ingorgo da overtourim.