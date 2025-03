Sololaroma.it - Dovbyk da tre punti, la Roma passa anche a Lecce: Ranieri risponde a Bologna e Juventus

È ripartita da dove aveva lasciato la, conquistando altri trefondamentali per la propria rincorso all’Europa. La sosta non ha fatto male alla formazione di Claudioche, in un match non semplice contro unalla caccia disalvezza, si impone per 1-0 grazie alla rete nella ripresa di Artem. Capitolini che hanno messo in campo una prestazione sicuramente positiva, meritando questo successo credendoci fino ai minuti finali nonostante i gravi errori sotto porta del primo tempo.La nota negativa è stata sicuramente non essere riusciti ad indirizzare il match nella prima frazione, complice due clamorose occasioni non sfruttate prima da Angelino e poi da Koné. Due situazioni in cui è mancata la giusta cattiveria e che hanno rischiato di incidere negativamente sul risultato finale.