Secoloditalia.it - Donzelli: “Con Calenda si può dialogare su temi concreti. Da lui opposizione senza preconcetti”

«Solo chi non è forte nelle proprie idee teme il confronto. Consu alcune cose siamo d’accordo, su altre no. Ovvio che per educazione reciproca, in questo tipo di contesti, si evidenziano isu cui siamo più in sintonia.fa un’ferma al governo, ma non all’Italia.. Noi siamo disponibili ad ascoltare chiunque abbia qualcosa da dire.pone, come sul nucleare: ha fatto un appello ache la maggioranza ha raccolto». È quanto afferma in un’intervista al quotidiano La Repubblica il responsabile organizzazione di FdI Giovanni, dopo la partecipazione sabato della premier Giorgia Meloni al congresso di Azione di Carlo. Non manca una domanda sulla possibilità che tra il centrodestra e Azione si crei un’alleanza in vista delle elezioni regionali nelle Marche per sostenere Francesco Acquaroli.