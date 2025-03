Thesocialpost.it - Donna fermata per l’omicidio del padre: “L’ha strozzato”

I Carabinieri della Compagnia di Foligno hanno arrestato unadi 43 anni, accusata delaggravato del, un uomo di 75 anni con cui conviveva. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto dopo approfondite indagini.Scoperta choc nell’abitazioneL’indagine è iniziata lo scorso 14 marzo, quando i militari sono intervenuti nell’abitazione della vittima su segnalazione del medico curante. L’uomo, trovato senza vita in uno stato di decomposizione avanzata, era deceduto in circostanze incompatibili con la versione fornita dalla figlia, che aveva dichiarato un decesso avvenuto soltanto la notte precedente.Lavoro investigativoSul posto è intervenuta la Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo di Perugia, che ha proceduto al sequestro dell’immobile per effettuare i necessari accertamenti.