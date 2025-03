Oasport.it - Domen Prevc stampa un folle record del mondo di volo con gli sci! L’ultima gara va a Lanisek

Finisce col botto la stagione di Coppa deldi salto con gli sci 2024-2025. Al di là della vittoria di Anzee della doppietta slovena sul trampolino didi Planica, dati di cui si può parlare a livello statistico, la vera notizia è l’impresa di. Nella seconda serie, infatti, è lui a cancellare ildelche Stefan Kraft aveva realizzato a Vikersund nel 2017. E vola a 254.5 metri, là dove nessuno, rimasto in piedi o avendo toccato terra, era mai riuscito ad arrivare. Ci riesce lui, con un salto che pare non finire mai, perfetto nella presa di velocità, senza nessuna intenzione di rialzarsi e che, alla fine, gli regala una gioia enorme. Ed era dal 2019 che non si andava sopra i 250: si ricordano i 252 di Ryoyu Kobayashi sempre su questo trampolino.Un’impresa, quella di, che è ancora maggiore perché arriva da stanga 12 visto il progressivo abbassamento dalla 14 scelta all’inizio della seconda serie.