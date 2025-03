Oasport.it - Djokovic, Mensik e l’età lontana. Distanza record di anni a Miami

18e 102 giorni. Sono quelli che dividono Novake Jakub, che si affronteranno questa sera nella finale del Masters 1000 di, il secondo dell’anno. Non c’era mai stato un simile differenziale d’età nella storia delle finali 1000: il precedente più vicino è quello di Andre Agassi e Rafael Nadal, che a Montreal 2005 erano divisi da 16e 35 giorni (vinse il mancino di Manacor, ma per il Kid di Las Vegas fu quasi un trampolino di lancio verso l’ultima finale Slam, agli US Open).arriva a questa finale già con un bel biglietto da visita: è il quarto teenager dal 1990 a raccogliere più di una vittoria contro top ten in differenti Masters 1000; ci erano riusciti in precedenza Nadal, Carlos Alcaraz e Holger Rune. E sempre a proposito di teenager, erano quattro quelli che prima di lui erano giunti fino alla finale: Nadal nel 2005,nel 2007, Jk Sinner nel 2021 e Alcaraz nel 2022.