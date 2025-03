Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Napoli-Milan: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Maradona’ tra gli azzurri di Conte e i rossoneri di Conceicao in tempo realeIle ilsi affrontano a Fuorigrotta nel posticipo domenicale valido per la trentesima giornata del campionato diA, 11esimo turno del girone di ritorno. Una super sfida tra dueche hanno tanto da chiedere a questo finale di stagione che saràdall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.Conte e Conceicao, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato gli azzurri di Antonio Conte, reduci dal deludente pareggio in trasferta contro il Venezia prima della sosta per le Nazionali, vogliono tornare subito a vincere. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per rilanciarsi nel duello scudetto con l’Inter. Dall’altro lato i rossoneri di Sergio Conceicao, privi dello squalificato Musah, puntano ad allungare la striscia di due successi di fila ottenuti in rimonta contro il Lecce e il Como per provare a tenere vive le chance di rimonta al quarto posto che vale la Champions e prepararsi al meglio al derby di andata delle semifinali di Coppa Italia di mercoledì prossimo.