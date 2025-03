Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Cagliari-Monza: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra i rossoblu di Nicola e i biancorossi di Nesta in tempo realeIlospita ilin Sardegna nel lunch match domenicale valido per la trentesima giornata del campionato diA, undicesimo turno del girone di ritorno. Uno scontro diretto che mette in palio preziosi punti salvezza che sarà diretto dall’arbitro Fourneau della sezione di Roma.D’Ambrosio e Viola indell’andata (LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta di misura contro la Roma prima della sosta per le Nazionali, i rossoblu di Davide Nicola vogliono tornare al successo che manca dal 9 febbraio. Dopo aver raccolto appena due punti nelle ultime cinque partite, i sardi hanno bisogno di fare bottino pieno per tenere a distanza la zona retrocessione.