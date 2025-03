Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Atalanta 0-0, buon inizio dei viola

Leggi su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14' OCCASIONE! Kean strappa palla a De Roon e con tanto spazio davanti a sè calcia in porta, tiro però sbilenco che termina fuori. 12' Occasione in contropiede sprecata dalla, che era riuscita a ripartire 2 contro 2, conduzione di.