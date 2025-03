Cesenatoday.it - DIRETTA - Cesena-Juve Stabia 0-1, partita in salita al Manuzzi: sfortunato autogol di Mangraviti

Leggi su Cesenatoday.it

20esimo:in vantaggio, autorete di testa di. Cross della destra di Piscopo, palese indecisione tra Klinsmann e, il colpo di testa del difensore si infila nella porta sbagliata18esimo: occasione per i bianconeri, Calò mette in mezzo per Berti che di sinistra.