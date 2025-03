Cesenatoday.it - DIRETTA - Cesena-Juve Stabia 0-0, sfida tra neopromosse 'terribili': Mignani sceglie Berti e Antonucci

Leggi su Cesenatoday.it

Clima caldo sugli spalti al Manuzzi, ecco l'undici iniziale scelto daperin piena zona playoff: Klinsmann tra i pali, Ciofi, Prestia (c) e Mangraviti in difesa, Adamo e Celia sugli esterni, Calò, Francesconi ea centrocampo,e Shpendi in attacco.