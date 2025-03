Anteprima24.it - Dipendenti assenti per malattia, metro in tilt a Napoli

Tempo di lettura: 4 minutiUn gran numero didell’Anm, l’Azienda napoletana mobilità, continua ad essere assente, specie per, e ormai da tre giorni il servizio dellapolitana è in, con enormi disagi per cittadini e turisti. Una situazione che ha mandato su tutte le furie il sindaco Gaetano Manfredi: “non ci si può mettere ine bloccare lapolitana. E’ inaccettabile”.Quella di oggi è la terza giornata nera per gli utenti del servizio di trasporto pubblico a. I treni della linea 1 dellapolitana si sono fermati dalle 12:45 (per quattro ore) per uno sciopero proclamato dall’organizzazione sindacale Usb, ma in realtà forti disagi si sono registrati sin dal primo mattino quando la circolazione è stata limitata alla tratta ‘Dante-Piscinola’, con migliaia di utenti che alla fermata ‘Garibaldi’, cioè la stazione centrale (prevalentemente turisti) sono rimasti a piedi.