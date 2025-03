Ilfattoquotidiano.it - “Dino risi mi urlava ‘sei la più cagna’ con il megafono sul set, mi sento una sopravvissuta”: lo sfogo di Isabella Ferrari

“Se ripenso a quel passato miuna, e anche molto bene”. È un bilancio schietto, a tratti disincantato, quello chetraccia della sua lunga carriera in un’intervista a La Stampa. L’attrice, 60 anni, rievoca i set con maestri come Ettore Scola e, riflette sulle difficoltà incontrate e sulla sfida costante di reinventarsi, fino alla decisione di lasciare un ruolo iconico come quello del commissario Giovanna Scalise in “Distretto di Polizia”.Il ricordo più “angoscioso“, ma anche stimolante, è legato asul set di “Dagobert“: “con illa piùe poi, un attimo dopo,la più bella’. Tornavo a casa e soffrivo un sacco, però quelli sono stati incontri stimolanti, soprattutto se li paragoniamo ai nostri giorni, ai set in cui bisogna stare attenti a tutto quello che si dice, in cui si gira con l’intimacy coordinator”.