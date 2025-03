Ilgiorno.it - “Din, don, dan“, servita la prima cena all’osteria delle diversità

È stata inaugurata ieri laosteria inclusiva del Magentino. Si chiama “Din don dan“. Non solo per il riferimento al luogo dove si trova (in piazza del Popolo, all’ombra del campanile della chiesa prepositurale di san Vittore). Din sta per “d’inclusione“, perché l’inclusione è proprio il cuore del progetto ideato da Claudio Beretta, padre del giovane chef William Beretta. "Si tratta di un progetto che promuove l’inclusione socialepersone con disabilità e valorizza leintellettive. Qui, ragazze e ragazzi con autismo e disabilità avranno l’opportunità di lavorare e sviluppare autonomia, competenze e integrarsi pienamente nel mondo del lavoro e del sociale". Il locale è gestito da William e da due altri ragazzi che fanno parte della squadra di calcio Special dell’Ac Ossona, gemellata dal 2017 con la Fiorentina.