Inter-news.it - Dimarco gasa: «Tutti uniti all’Inter, chi sta fuori e chi è in campo!»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato al termine della partita tra Inter e Udinese, finita con la vittoria dei nerazzurri per 2-1. Il suo commento su DAZN.– Federiconon ha dubbi: «Fa capire la forza di questo gruppo:sia chi stae chi sta in. Lavoriamoinsieme e questo ci lega. Alla fine parla sempre il, oggi ho fatto due assist importanti ma l’importante è che vinca la squadra».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «, chi stae chi è in!»)© Inter-News.