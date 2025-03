Internews24.com - Dimarco a Sky: «Dobbiamo continuare così e ripagare l’amore dei tifosi! Da domani penseremo al Milan»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’esterno dell’Inter, Federico, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro l’Udinese in campionatoIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Udinese, gara valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A vinta dai nerazzurri per 2 a 1, l’esterno della beneamata Federicoha analizzatola vittoria. L’esterno nerazzurro è stato oggi autore di due assist, per le reti di Arnautovic e di Frattesi, nel giorno del suo rientro da titolare dopo un periodo di stop per infortunio. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine del match di San Siro.LA CARICA DEIE IL DERBY CON IL– «Sappiamo che la nostra gente ci segue e ci sostiene,il loro amore.a lavorare.