Internews24.com - Dimarco a Dazn: «Siamo uniti, lavoriamo tutti nella stessa direzione! I due assist? Più importante la vittoria della squadra…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «! I due? Piùlasquadra.» Le parole dell’esterno nerazzurroInter-Udinese termina 2-1, risultato valido per la 30ª giornata di Serie A. I padroni di casa brillano nel primo tempo, mostrando un calcio vivace e propositivo. La squadra di Simone Inzaghi approfitta degli ampi varchi lasciati dalla difesa dell’Udinese e colpisce due volte. Il primo gol porta la firma di Arnautovic, supreciso di, che si rende protagonista anche in occasione del raddoppio, servendo Frattesi per il 2-0. Proprio l’esterno, autore dei due, ha parlato cosi ai microfoni dinel post gara.LE PAROLE– «, sia chi sta fuori che chi sta in campo,e questa è la cosa che conta di più.