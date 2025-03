Sport.quotidiano.net - Difesa, Diouf e soci: la Virtus su più tavoli. Ivanovic guarda avanti: Tucker all’Aek

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sulla carta non è cambiato nulla. Laera penultima in Eurolega e penultima chiuderà la stagione europea. Però il successo di Berlino – senza caricarlo di eccessivi valori, perché l’Alba è pur sempre l’ultimo club di Eurolega – può rappresentare una ripartenza. Difficile dire, adesso, parlare di svolta anche perché domani, per esempio, oltre al match con Reggio Emilia è previsto l’aumento di capitale del club. Però a Berlino si è visto un atteggiamento diverso. Si sono viste facce determinate: atleti che sembrano aver ritrovato la fiducia nel prossimo e nelle proprie capacità. E si è vista una reattività diversa. Con tutti i suoi limiti – la scarsa pericolosità nel tiro dalla lunga distanza, le concessioni, al contrario, fatte alle formazioni rivali dall’arco – lapuò dire la sua fino alla fine.