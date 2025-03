Sport.quotidiano.net - Diavoli: è spareggio playoff con le Fiamme

La sfida tra Valorugby eOro Roma appare determinante, forse decisiva, nella corsa ai play-off scudetto della A Elite. Lo scontro diretto tra ie le, quarti a pari merito in classifica, va in scena al Mirabello alle 12.45, un orario inusuale scelto per evitare la concomitanza con Italia-Irlanda femminile nella vicina Parma (match in onda alle 16 su Rai Due). La partita del Mirabello (arbitra il trevigiano Frasson, tmo è il beneventano Schipani) sarà trasmessa live da The Rugby Channel, canale web che da questa giornata prende a collaborare con Lega e Federazione. "È un match da dentro o fuori, come una finale – ha dichiarato l’head coach Marcello Violi – LeOro sono probabilmente la squadra più in forma del campionato, giocano bene e hanno individualità importanti.