Di Lorenzo | Questo gruppo ha sempre affrontato le difficoltà e le ha superate

Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il MilanDiin conferenza«Stasera è arrivata una risposta importante,halee le ha: ci mancavano giocatori importanti ma ilè unito e forte, per il lavoro che facciamo chiunque è pronto da subito a giocare. Una vittoria importante, siamo contenti»«Comandare il gioco per 90 minuti non è semplice, affrontavamo una squadra forte nonostante la classifica: in qualsiasi momento potevano metterci in, ci sta soffrire ma l’importante è che ilsia unito perchè poi nelleesce fuori»«Avevamo provato la giocata del gol, penso che il mister sia contento, l’intesa con Politano c’è da tanti anni e ci troviamo bene.