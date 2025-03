Juventusnews24.com - Di Gregorio suona la carica dopo il successo della Juve contro il Genoa! Il suo messaggio gasa tutto l’ambiente – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Di, portiere, ha manifestato tutta la sua gioia per ilconquistato ieri dai bianconeri: ecco il suosocialMichele Diè stato piuttosto inoperoso ieri in, ma sente sua la vittoria. Pur in assenza di interventi decisivi, il portiere ha volutore laper ilche rilancia i bianconeri nella lotta per un posto in Champions League. Ecco il suopostato su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Di(@micheledi22)– «+3 ? Andiamo avanti così, dando il massimo per questi colori ??» Leggi suntusnews24.com