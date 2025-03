Liberoquotidiano.it - "Di chi è figlio Nicolò": Affari Tuoi, scoppia la bufera

Nella puntata didel 29 marzo 2025, andata in onda su Rai 1 con Stefano De Martino, ha giocato, dalla Liguria, soprannominato "cerca moglie". Accompagnato dalla madre Luisa, il concorrente, un grafico stampatore che lavora su tute ignifughe per piloti (salutando anche Valentino Rossi), ha scelto il pacco numero 12, poi cambiato con il 7. La sua partita è stata sfortunata: dopo aver aperto pacchi con premi come 5mila, 50mila e 200mila euro, ha rifiutato un'offerta di 19mila euro del Dottore, finendo però a mani vuote, poiché il suo pacco conteneva zero euro. Neanche la "Regione Fortunata" lo ha salvato. Durante il gioco, un siparietto esilarante ha visto De Martino interagire con il Dottore, Pasquale Romano: quando questi ha fatto partire Je t'aime. moi non plus, il conduttore ha scherzato, "Sta facendo l'amore? Mi richiami quando ha finito?", per poi ironizzare sulla velocità del Dottore, "Un orologio svizzero".