Demografia è potere, l'Italia sfida un pericoloso "inverno". Il rapporto Deloitte e la "ricetta" del governo Meloni

La. Lo sanno bene Cina e India, giganti globali che devono il loro peso economico e geopolitico a una popolazione numerosa e, nel caso indiano, ancora giovane. Ma in Italia, il futuro demografico racconta una storia diversa, e tutt’altro che rosea. Secondo il report stilato da“Lademografica italiana: verso un nuovo modo di fare business”, il nostro Paese sta entrando in un “demografico” che potrebbe ridefinire non solo la società, ma il modo stesso di fare impresa.Entro il 2050, gli over 65 rappresenteranno il 34,5% della popolazione, mentre iltra chi lavora e chi non lavora scenderà da 3:2 a un preoccupante 1:1. Una rivoluzione silenziosa, ma inarrestabile, che le aziende italiane non possono più ignorare. “Non è una possibilità, è una certezza”, avverte Stefano Alfonso, Senior Partner eCentral Mediterranean Growth Leader, azienda multinazionale britannica di servizi di consulenza e revisione.