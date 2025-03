Trentotoday.it - Democrazia sovrana popolare: “Siamo per la pace, no al riarmo dell’UE”

Leggi su Trentotoday.it

per lae non per la guerra. Per questocontrari alvoluto dall’Unione Europea”: con queste le parole Patrizia Caproni – coordinatrice regionale e rappresentante del partito– ha aperto la conferenza stampa con cui la candidata sindaca Simonetta.