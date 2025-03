Panorama.it - Delitto di Garlasco, Alberto Stasi commenta gli ultimi eventi: “Vivo con fiduciosa attesa”

Ildi, avvenuto nel 2007 e che ha sconvolto l’Italia, continua a rimanere sotto i riflettori, con nuovi sviluppi che riaprono il caso. Domani, in prima serata su Italia 1, nel primo appuntamento stagionale con “Le Iene Presentano: Inside”, verrà trasmessa una nuova intervista esclusiva ad, condannato in via definitiva per l’omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi.Nel corso dell’intervista,ha raccontato di vivere un “tsunami di emozioni”, esprimendo il suo desiderio di vedere la verità e la giustizia finalmente emergere per Chiara e la sua famiglia. Sottolinea che la “leggerezza della coscienza” gli consente di affrontare la vicenda con una visione distaccata, trattandola come “un incidente della sua vita”, pur riconoscendo la gravità e l’inquietudine dell’accaduto.