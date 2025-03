Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach, un video di analisi in italiano svela tutti i segreti dell’ultimo Story Trailer

L’ultimodi2: On Theha generato un acceso dibattito tra i fan dell’universo di Hideo Kojima. Il canale YouTube II Crude Dudes ha pubblicato undiapprofondito, in cui Ludens ha analizzato ogni dettaglio del filmato, cercando dire in modo meticoloso i misteri celati dietro la trama.Secondo la sua interpretazione, l’ultimodel gioco PS5 mostrerebbe anche un momento del passato, con Sam più giovane e con indosso una divisa recante i loghi di Bridges. Questo suggerirebbe un possibile collegamento agli eventi di, in particolare alla tragica fine di Clifford Unger e, forse, alla morte di Lucy Strand, madre di Sam.Nel suo, Ludens sottolinea come l’ambientazione della scena richiami in maniera evidente quella della sequenza finale del primo capitolo.